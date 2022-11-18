免失重太空旅行　大氣球助飛船離地30公里　足見漆黑宇宙同時回望地球

【有線新聞】美國一間太空旅遊公司提出用巨大氣球吊起飛船，將旅客帶上高空欣賞太空，並以一艘郵輪作為升空平台，方便在不同海域出發，預計2024年啟航。

太空旅遊不一定要火箭或者飛機，用氣球也可以。最新加入戰團的是美國佛羅里達州一間太空旅遊公司，以巨大氣球吊起飛船，每次可以用加壓密封艙載8個旅客上升至30公里的高空。這個高度未算進入太空，但已經足以見證地球表面的弧度、望得到大氣層的邊界、看得見漆黑一片的宇宙，算是近距離觀賞太空。

另外高度較低也有好處，就是旅程可以長達6小時，比其他太空旅遊長得多，不會經歷無重狀態，意味對身體負擔較小，任何年齡的旅客也可以乘搭，事前不需要特別訓練。

而氣球升空比火箭節能接近零排放，除了陸地更可以在大船升空，公司稱為流動的「太空港口」，令氣球可以在任何海域升空，除了方便各地旅客，亦方便追逐日出日落，而且可以選天氣好的地區升空，即是全年也可以出發，大大提高班次密度。

第一趟旅程將於2024年開始，票價每人12.5萬美元，不過公司表示全年的票已經售罄，現時要排至2025年。