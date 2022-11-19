卓永興專訪︱食環擬引新方法滅鼠、不考慮獎賞制　港搶人才再非「皇帝女不憂嫁」

【有線新聞】全港官民滅鼠計劃年底公布，政務司副司長卓永興接受本台節目《有理有得傾》表示，食環署嘗試新方法滅鼠，又透露曾探討以獎金鼓勵捉鼠。他談及搶人才時形容香港不再是「皇帝女不憂嫁」，要向外釋出信息，歡迎海外人才留港定居。

老鼠神出鬼沒困擾不少人，政務司副司長卓永興在本台節目《有理有得傾》表示，下月會公布全民滅鼠行動的細節會找私人屋苑幫忙 ，又透露曾經有人向他提過捉老鼠有獎賞是否可行。

卓永興：「不是沒有想過，（但）你給多少錢？2.000元、3,000元捉一隻，真是有人可以設老鼠農場養一群老鼠給你。暫時我們不會考慮，覺得情況嚴重就要用鼠膠。（主持：鼠膠的問題是其他動物有機會黏著。）要平衡社會最大利益是甚麼，鼠膠都相當有效，如果又要捉老鼠，全部動物又要關顧到是有難度。（主持：野貓野狗踩到怎麼辦？）經常要密密地巡，如果牠們誤踩，希望可以短時間發現，及早介入，令牠脫離困境。」

現時亂拋垃圾和店舖阻街的定額罰款是1,500元，政府將會加重罰則，卓永興不願意透露加多少，又指而家以傳票控告店舖阻街，很多時即使罪成，罰款都低過1,500元，下階段會檢視。

除了負責衛生，卓永興都要幫忙「搶人才」，包括讓合資格海外人士來港七年成為永久居民後，可以退還置業印花稅。卓永興：「以前香港有少少似『皇帝女不憂嫁』，現時是歡迎你來，在乎你來。（主持：香港擔心嫁不出的階段？）答應你購置樓宇方面繳付印花稅與香港其他居民同等待遇，我們的吸引力在DNA，香港是一個很好的地方。」