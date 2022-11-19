團進團出｜實施翌日泰國團抵港　旅行社未趕及申請　旅客仍要吃飯盒

【有線新聞】入境團「團進團出」實施翌日，首個泰國旅行團晚上抵港，不過太急，旅行社來不及申請，持黃碼的旅客要吃飯盒。旅議會承認一日審批有難度，最快也要兩三日。

首個來港的旅行團，一行50人由泰國來港，導遊更親自到泰國接他們，他們乘搭的航班5時許已經到，但隔了差不多兩小時，晚上7時許才離開禁區。

導遊簡小姐：「為何在裏面留了這麼久？因為我們在處理安心出行，處理很久都未能完成。為何我要專程去（接他們）？因為泰國大多數人都不懂說英文或廣東話，擔心在禁區有問題，專程去幫幫忙。」

接待他們的吉安旅運，星期日再有一團四日三夜泰國團來港，負責人說「團進團出」太遲實施，來不及申請。

吉安旅運董事總經理黃志偉：「暫時（周六日）都是吃飯盒，我們會外賣飯盒送上房間予客人。宣布得太遲，我們趕不及去申請，申請都要一段時間，都要找酒樓，政府批准才入酒樓吃。」

旅遊業議會說，至今只有三團登記來港，不過認為審批不難，旅行社只要找到接待黃碼旅客的食肆，不會處理很久，初步已有十多間餐廳願意接待。

旅遊業議會主席徐王美倫：「如果以初期數量，我們相信可以盡量配合，可以加快。前一日公布、今天是否做到，確實有些難度、今晚趕不及，兩三天時間我們可以做得到。」

旅議會說最快受惠到「團進團出」的旅行團要等到下星期另一個泰國團訪港，會盡快向旅行社提供合資格餐廳名單。