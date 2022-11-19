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據報林鄭成接任人大常委人選　譚耀宗說不評論傳言

【有線新聞】港區人大代表選舉下月舉行，有傳媒報道全國人大常委譚耀宗將不競逐連任，前特首林鄭月娥是接任人選之一，譚耀宗說不評論傳言。
全國人大常委譚耀宗：「不會評誰人擔任或是否參與，每個人有自己考量，不評論哪個合適或不合適，總之符合資格的人就可以考慮是否參加全國人大工作。選人大代表，一定要對國家事情有認識，亦能夠掌握香港市民意見、心聲，有甚麼事發生就作為橋樑角色。」
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