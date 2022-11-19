屯門藍地貨車翻側　女乘客拋出遭車身壓斃　司機涉危駕致死被捕

【有線新聞】屯門發生致命車禍，一輛貨車在藍地交匯處失事翻側，女乘客拋出車外被車身壓著，當場死亡，司機輕傷送院，他涉嫌危險駕駛導致他人死亡被捕。

貨車失事後橫臥公路，18歲跟車女乘客拋出車外，被車壓著。消防出動坍塌搜救專隊，一邊撬開車身、車頂打開大洞，另一邊用鋼索拉著車底，用了大約半小時將女乘客救出。她當場死亡，遺體搬到路邊。

現場是青山公路近藍地交匯處，中午一輛貨車往元朗方向行駛，期間撞到路邊限速指示牌，失控向左翻側。貨車其中一個車胎飛脫，車上的枱布、多個鐵籠散到路邊。22歲男司機自行爬出，清醒被送到屯門醫院治理，要戴頸箍固定頸部。