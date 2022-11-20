播國歌接連出錯　港協將向屬會發指引　須專人跟進、出錯煞不停該拉隊離場

【有線新聞】港協暨奧委會，將針對參加國際賽事時播國歌及升區旗向屬會發指引，包括要有專人跟進，如果出錯要馬上叫停，不暫停就「拉隊」離場。

港欖出賽播國歌環節接二連三出錯，港協暨奧委會說為避免類似情況再次發生，會向轄下體育總會發指引，清晰寫明參加國際賽時如何處理國歌、國旗及區旗。

第一步是要主動向主辦單位提供標準的國旗、區旗及國歌，港協暨奧委會副會長貝鈞奇：「國歌、區旗我們會交給主辦方，亦很清晰的，大家交收後認真一些處理的話，都會播放一次國歌看對不對，這個程序我們隊伍以往一直都有做，但未有白紙黑字（指引）。」

貝鈞奇又說，以往帶隊參賽，都試過遇上主辦單位不小心播錯其他國家的國歌，一發現會立刻阻止，相信指引會寫明由誰人負責叫停，貝鈞奇：「例如足球場、欖球場球員在草地離（看台）較遠會很難制止，但在場邊的領隊或教練或其他工作人員應該馬上制止，如果（主辦方）刻意為之，我們拉隊走也是合理的，因為你不尊重我們，連國歌都可以搞錯，我們提出了也不更正的話。」

他說如果港隊沒有跟從指引，有可能被罰停賽，如果是主辦單位重犯或刻意挑釁，便會考慮杯葛賽事，但相信國際體育組織不會刻意犯這些低級錯誤。