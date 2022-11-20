百億跨灣大橋將啟用　記者發現橋墩裂縫、螺絲移位　工程師：理論上不該收貨

【有線新聞】我們趁百萬行期間參觀將軍澳跨灣大橋，發現沿路有圍欄螺絲未扭緊或者螺絲歪斜，橋墩石屎亦有裂縫。

1.8公里長的將軍澳跨灣大橋，連接康城和將軍澳藍田隧道。我們在近康城橋位路邊防撞欄發現有螺絲突出，而旁邊的螺絲都有扭緊，從低處看起有個洞，螺絲帽都不見；往將藍隧道方向的一個防撞欄，這兩粒螺絲扭歪了，側面看螺絲明顯歪斜，部分圍欄連接位亦都高低不平；橋墩石屎有裂痕，亦有「蜂巢」懷疑滲入空氣。

中科監察主席潘焯鴻：「理論上應該不收貨，鑿開再修補。黑色濕了的地方亦有裂痕，有機會發展成結構裂痕，理論上不可以隨意修補，工程師要看位置情況，選一兩條（裂痕）出來貼玻璃看會否惡化。防撞欄如果螺絲扭得那麼兒戲，如果將來車行得很快、帶風，平時又有海風吹，如果震鬆脫了，結果行車時工字鐵或者一條防撞欄跌到地上，會造成嚴重交通意外。」

土木工程拓展署上星期說，跨灣連接路工程有部分位置要最後調整，會在通車前完成。

西貢區議員方國珊：「有擔心，因為這個工程都涉及整體來說連同將藍隧道、跨灣橋，是（造價）200億元的工程，似乎趕工都不應該質素粗疏，有點失望，因為造價不菲。」

方國珊說，下星期會在區議會交通及運輸委員會提出動議，要求當局盡快處理工程問題。