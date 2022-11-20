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2022年11月21日
港聞
新聞資訊
世界盃開鑼｜蘭桂坊晚上人流疏落 有酒吧凌晨已落閘
【有線新聞】卡塔爾世界盃午夜開鑼，中環蘭桂坊晚上人流疏落。
星期日晚的蘭桂坊，市民專程去喝酒消遣，看卡塔爾對厄瓜多爾的揭幕戰，但人流與以往差不多，氣氛不算熱烈。有酒吧仍然有空枱，亦未見掛起世界盃的裝飾；部分店舖凌晨十二時許已拉閘關門。
政府較早前放寬防疫限制，酒吧可以通宵營業。
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