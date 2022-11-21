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昨晚由泰國曼谷返港　李家超確診　特首辦：外訪期間快測均陰性

【有線新聞】行政長官李家超確診，現正按指引隔離。
李家超昨晚由泰國曼谷返港，在機場進行核酸檢測結果是陽性；隔離期間會在家工作，會按需要以視像出席會議。
特首辦說李家超訪問曼谷4天期間，快測結果是陰性；陪同他出訪的特首辦職員核酸檢測結果是陰性，衞生署正評估他們是否列作密切接觸者。
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