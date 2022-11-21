國泰稱集團財政穩健　有信心政府能獲利　目標明年年底恢復七成客運量

【有線新聞】泰國商貿代表團成員之一、國泰主席賀以禮說，集團目前財政穩健，隨著香港逐步復常，有信心政府能夠從前年的注資獲利。

賀以禮︰「行政長官李家超經常重複一句，『香港回來了』、『香港回到世界舞台了』，當香港已回來時，即是國泰航空亦已回來了，國泰的財政狀況十分健康，我們十分成功地在危機中管理資金，我有信心政府會獲利，因持有的股份和權證，從2020年6月的資本重組計劃。」

他重申國泰希望年底前，將客運量恢復至疫情前三分之一，明年年底前恢復至七成。就泰國航線，國泰預計12月每日能有4班機往曼谷，旗下的香港快運明年1月每周有12班機往布吉，亦會恢復往清邁的直航航班。