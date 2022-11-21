陳國基專訪｜有樓無收入都算窮？貧窮線研計及資產　將支援心靈貧窮長者

【有線新聞】本台一連幾日會有司長專訪系列，首先由政務司司長陳國基講扶貧，他表示，現時計算貧窮線的方法值得商榷，無計算市民擁有的資產，不能夠反映真實的貧窮人數，會盡快修訂計法，再推出針對措施滅貧。

政務司司長陳國基在本台專訪說，希望「精準扶貧」，將資源投放在真正有需要的人身上，要找出這些目標群組，就要先修訂貧窮線的計算方法。現時的計法，是將住戶收入中位數一半以下的人口，視作「貧窮人口」，2009年有約135萬人，2020年升至約165萬人，貧窮率亦由20.6%攀升至23.6%，即是大約每四個香港人就有一個窮人，即使綜援、職津等恆常現金政策介入後，貧窮人口仍然有約121萬人。

陳國基︰「這個計算方法有值得商榷的地方，它訂立的時候計算人的收入、不計物業，大家聽到這件事，極端地說如果有人擁有3至4個物業，但他退休、沒有收入，他都可能成為貧窮人士。這個貧窮線的計算方法，我覺得有些未很精準的漏洞，我們一定要將更精準的計算在內，我們要繼續研究如何幫到有需要的人。（加入「資產」是其中一個方向？）同時考慮他的「資產」，應該這樣說。（今年年底又會出新數字，還會否使用舊方法？）我們要研究新方法、我們一定要研究新方法，這個一定要思考的。（但今年繼續會有貧窮線？）一路會做，但未有定論。（司長，你是扶貧委員會主席，會否為自己訂立KPI，例如將貧窮率、貧窮人口減至某個數字，你就覺得有些成績？）先要制訂到（貧窮線）數字，因為數字仍未訂立出來。究竟這班人有多少？這班人是甚麼人？我們就要找出來。（訂立了方法，你就會有自己的KPI）到時我一定會跟大家說未來的情況。」

未來會找到幾多類目標群組去推針對措施，陳國基說未知道，但其中一種必然包括獨居及雙老長者，陳國基︰「他不是連基本生活都沒有，他可能有些錢，但他又覺得這些錢未足夠養老，會很擔心，所以平時就很節儉，我們如何能夠幫助他，我們要想一想方法。甚至有些人，我經常說是心靈貧窮，他不是沒有錢，他有些錢、但內心很空虛的長者，我們都要幫助他，是否找些人去探望他呢？所以我們18區有關愛隊。」

政府未來還會重組扶貧委員會，陳國基說不是委員組成上出問題，而是希望重組內部架構，成立多個小組討論不同議題，再訂立「精準扶貧」的政策。