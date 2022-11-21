天星小輪申加價　中環灣仔來往尖沙咀加一倍　市民：愈加價愈唔搭

【有線新聞】天星小輪申請加價，中環、灣仔來往尖沙咀票價加一倍，並計劃取消長者免費乘船優惠。

天星小輪上年2月曾經加價，又再申請加價一倍。以中環來往尖沙咀為例，平日坐上層收3.2元，現在申請加價至6.4元，假日就加至8.4元；坐較便宜的下層，平日及假日分別加至5.2及7.2元，不過仍比乘坐港鐵便宜，單程收$10.1。灣仔來往尖沙咀申請的加幅一樣，維持了30年的長者免費優惠，就申請改收2元。

天星小輪說近年營運成本持續上升，但乘客量由08年每日約63,000人，持續跌至18年約54,000人，疫情加上港鐵過海段通車，今年首季客量跌至新低，每日只有約1萬名乘客，去年虧蝕超過3,700萬元，要依靠債務維持服務。

市民QUEENIE︰「你加多少都沒甚麼用，你越加價，市民或者不乘搭，最後就要倒閉。」

市民黃先生︰「以我經驗（每班船）大約只有十多名乘客，一艘船要六名員工工作，汽油錢都不夠支付。」

立法會交通事務委員會本周五討論加價申請。新界西南（民建聯）陳恒鑌︰「我覺得比較高，我們都知道天星經營困難，但如果加一倍，擔心會令客量越來越少。」

新界西北（實政圓桌）田北辰︰「是可以接受它加價，加上最主要現時很少人依賴它日常上班，前設是月票不能加價。」

當局說天星小輪申請的加幅不低，會審視公眾接受程度再決定，又說要持續改善船公司的財政狀況，須研究怎樣提升乘客量、租金及廣告收入，加上配合政府資助，多管齊下。