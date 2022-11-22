兩電加價｜與本月相比　中電加6.4%、港燈加5.5%

【有線新聞】兩電明年元旦加電費，與本月相比，中電加6.4%，港燈就加5.5%，政府說已要求兩電大幅動用調整基金及承擔更多燃料帳負結餘，穩定電價。

明年大家用電可能要節約一點，因為元旦開始會加電費。中電基本電費會繼續凍結在0.937元，燃料調整費按年加超過60%至0.62元，中電會有每度電1.3仙，地租及差餉特別回扣，實收每度電1.544元，按年貴約20%；至於港燈基本電費加約5%，每度電加至1.145元，燃料調整費按年升超過兩倍至82.5仙，特別回扣明年起停止發放，每度電實收1.97元，按年就貴約46%。

電費是由基本電費及燃料調整費組成，每次電費檢討後，燃料調整費只會在每年首兩個月維持，之後每個月可以加或減，中電11月的調整費是54.8仙，比年初貴超過40%，港燈11月就錄得78.8仙，比年初貴近兩倍，所以大家這幾個月交的電費會比年初貴了。

中電明年的電費與11月相比貴6.4%，港燈就貴5.5%。

環境及生態局局長謝展寰：「兩電基本上在合約下、管制協議下，燃料費是完全可收回，所以如果不是我們透過商討時，要求他們大幅度使用電費穩定基金，在那裏動用，港燈動用3.8億元，中電調動15.3億元，及要求他們在燃料價條款要錄得負數，在這方面港燈願意承擔負13億元，而中電願意承擔負27億元，變相可在11月開始，將明年1月的加幅盡量降低。」

中電明年會提供每度電9.3仙的特別節能回扣，要求是住宅用戶每兩個月不可以用多於600度電，非住宅用戶每個月就不能用多於500度；港燈亦會用5,500萬派飲食券給基層家庭，為劏房戶提供電費津貼等。