陳國基專訪｜否認「搶人才」是強盜　有信心三年內補回流失人才　稱不掌握港人移民原因

【有線新聞】繼續司長專訪系列，搶人才是《施政報告》的重點之一，政務司司長陳國基說每年輸入3.5萬名人才，加上5萬名本地大專畢業生，絕對能夠補充人才的需求，有信心到2025年，勞動人口會高過現在的水平。

政務司司長陳國基在專訪提及，人才服務窗口會於年底成立制訂搶人才的策略，並反駁「搶」非負面，「（有些人說搶字不好聽，有點強盜感覺，你怎看、怎樣回應他們的說法？）我的說法，搶字對我的定義是主動、積極主動，不是強盜。」

他說人才服務窗口除了公務員外，有宣傳推廣、人力資源的專家，線上線下主動向人才招手，提供資訊及一站式服務。陳國基：「以往外地或內地的申請人如果對香港不是很熟悉，他不知在哪裡取得資訊，都是靠朋友。未必有太多朋友在香港，他在哪裡看呢（取得資訊）？不如由政府提供給他們，就是最客觀資料，在資訊上提供服務，等於有老朋友在香港。特別在住屋方面，我們甚至可以聯絡大地產商，他們有屋出租，可以請他們提供一些資料，給他們（人才）參考，都可以的。」

人才服務窗口的KPI是每年至少吸納3.5萬名人才到港，陳國基：「（我們過去兩年已流失14萬，你覺得輸入來的血能否補回流失了的血？）絕對夠，你計一計，三年內，正如我剛才所說輸入人才的KPI、約3.5萬人一年，就有10萬左右，本身畢業生一年亦有5萬，加上來有25萬人。我們過去流失了約14萬人，我們無計及還有幾多人回港，我相信回港的人都有不少，因為不是每個香港人在外面生活都是那麼適應。（預計未來亦會流失一些人？）一個國際城市最重要是人流自由去、自由入，出入自由是重點，我們不要介意、只看數字，最重要是香港經濟發展有否前景。（政府很有信心在2025年的勞動人口比現時有增長？）我好有信心，我亦都好有信心香港未來愈來愈好，尤其在國家政策，習主席在七一說得很清楚，希望香港融入國家發展大局。」

陳國基說政府無港人移民原因的資料，又說有人不同意政府、認為在第二個國家或地方生活得更舒服，他要離開是他的選擇。