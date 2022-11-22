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2022年11月22日
港聞
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港協新指引 播錯國歌運動員不示意反對或停資助 港將：不希望有懲罰
【有線新聞】港協暨奧委會發指引，參與國際賽的運動員若發現播錯國歌要示意更正或離場，否則所屬體育總會將被暫停資助。
指引即日生效，列明當運動員發現主辦方播錯國歌、升錯區旗或沒恰當升區旗時，領隊須即時提醒和帶領隊員，用雙手做出「T」字手勢示意反對，要求暫停活動和立即更正，否則領隊須帶領隊員離場。
如果體育總會不遵守指引，將受到制裁，可能被港協暨奧委會暫停會員資格或被政府暫停津貼或資助。
有運動員說不希望有懲罰，乒乓球運動員黃鎮廷：「（播錯國歌）當然是不好的事，作為運動員不應該被這些事影響，該做的事已經做了，我覺得之後的事我們無法控制，（懲罰）是否重？當然也不希望有懲罰。」
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