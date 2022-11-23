國際明愛捲職場欺凌醜聞　教宗下令辭退整個管理層

【有線新聞】國際明愛捲入職場欺凌醜聞，教宗方濟各下令辭退組織整個管理層，但強調明愛的管理問題不涉及性騷擾或資金問題。

國際明愛是教廷轄下慈善組織，旗下公益團體遍及200多個國家，有過百萬員工及義工，一年的資金多達510萬歐元，但近年屢次捲入爭議。

梵蒂岡今年調查發現國際明愛位於羅馬的總部，工作環境的管理和程序有缺陷，離間團隊精神、打擊士氣，但強調不涉及性指控或資金問題。外電引述員工消息指明愛人事問題包括用人唯親、經常惡言侮辱員工等，欺凌文化令很多員工辭職。

教宗方濟各周二頒布法令辭退國際明愛整個管理層，重整組織的監管框架，確保合乎明愛救助弱小的慈善使命。被辭退的高層人員包括2019年起上任的秘書長約翰，國際明愛在他任內被爆出中非共和國團隊孌童性侵醜聞，約翰被質疑應對不善，他自己亦牽涉職場欺凌指控。

至於國際明愛主席塔格萊樞機亦要退下主席崗位。這名被視為潛在教宗人選之一的菲律賓籍樞機，會暫時留任協助教宗新委任的專員，處理管理層過渡工作。傳統上由樞機出任的主席一職，不參與國際明愛的日常工作。

塔格萊回應時亦再三強調，管理層大地震不涉及性侵或資金管理失當，指扶助弱勢的慈善工作會繼續，呼籲教友毋須擔心。