審計報告｜私家車路試排期逾13個月　促即時通訊安排值勤　料多約5500次路試

【有線新聞】審計署發現非商用車輛路試過去6年新考生輪候時間大幅延長，其中港島政府考試中心考電單車輪候時間多近3倍，等候最久的是在駕駛學校考私家車。

考甚麼車牌也好，考路試往往等很久。審計報告指出全港眾多考試中心，去年在駕駛學校考私家車等候最久，要排超過13個月，約412日，比2015年要多近一倍時間；考輕型貨車駕駛學校亦是排最久；電單車排最久是九龍及新界政府考試中心。

2015至2021年考各種車輛，港島政府考試中心輪候時間增幅最多，最嚴重的是電單車，由等67日加到257日，增幅近3倍。

路試需求有增無減，但報告指運輸署沒充分利用考試中心。13個非商用車輛路試考試中心，2015年有5個使用率少過8成，2019年更多，有7個。其中一個原因是考牌主任值勤安排，審計署認為要改善，現時所有主任上班前要到培正道辦事處報到，並以電腦隨機抽籤方式編配到各考試中心，確保路試公平、公正。

為了促進效率，運輸署2019年考慮過以即時通訊應用程式通知主任抽籤結果、去那裡上班，估計可以舉行多約5,500次路試，但無實行。最後只是增加人手，由2019年的51個主任加到2021年的62個，不過輪候情況繼續惡化。審計署建議運輸署重新評估以即時通訊應用程式，通知主任抽籤結果是否可行。