審計報告｜安達臣道行人天橋未設計先招標　開支多近10億　升降機三年183次停用

【有線新聞】審計報告指出，政府在安達臣道建造行人天橋時未完成設計就招標，之後要改設計和起多一條天橋，導致額外近10億元開支。

秀茂坪安泰邨和安達邨現時各有兩條行人天橋連接山腰，方便居民出入。不過最初工程設計，兩條邨合共只有3條天橋。

土木工程拓展署07年開始招標前已經收到不同意見，認為要興建多一條天橋才足夠，但為了配合公屋2015年入伙目標，署方趕住在08年1月向承建商A批出約20億元的合約，平整建築地台及興建3條天橋。合約開始一年後，房屋署完成交通檢討研究，決定興建第4條天橋，同時要大幅修改原本3條天橋的設計，包括加長天橋、更改方向等。

修訂3條天橋的工程細節涉及百多份更改令，要花多1億8千萬元。承建商A亦都提出申索要求延長合約，為了解決申索及加快工程進度，政府多付7,000萬元，又用了約1億6千萬元找另一個承建商建第4條橋，最終全部工程共花約30億元，比最初批出的合約多接近10億元。最後一條橋2016年12月才完工，比原定遲了近兩年半。

工程完成後亦有「甩漏」，2019年初至去年年底3年間，4條天橋共17部升降機暫停服務183次，平均每次停10小時。連接安泰邨和利安道天橋其中一部升降機最長試過暫停10天。

審計署建議政府日後要在合約招標前就要敲定工程設計，避免大幅改動及引致承建商申索，亦要密切監察行人天橋升降機是否正常運作。