世界盃︳FIFA禁戴彩虹臂章　德足總擬提訴挑戰　德企不滿妥協撤贊助

【有線新聞】德國足總正考慮提出訴訟，挑戰國際足協禁止在世界盃戴彩虹臂章的合法性。事件亦引起德國國內強烈不滿，有大型連鎖超市抽起對德國足總的贊助。

國際足協禁止球員佩戴彩虹臂章出戰卡塔爾世界盃，球賽外，記者佩戴臂章亦被制止，一名丹麥電視台記者在多哈街頭採訪時，被卡塔爾警員要求脫下臂章，雙方一度理論。

國際足協日前在英格蘭首戰伊朗前，警告7支歐洲區球隊，若各隊隊長佩戴彩虹臂章出賽，會向他們發黃牌或其他懲罰。7支隊伍包括英格蘭、威爾士、比利時、丹麥、德國、荷蘭和瑞士，受壓下被迫放棄行動。

其中德國足總發言人證實，正考慮向國際體育仲裁法庭提出訴訟，指國際足協威脅會作出大量懲罰，但沒指明甚麼行動，期望釐清這樣程序及決定是否合法，又稱希望可以在德國隊第二輪分組賽前，推翻國際足協的決定，屆時隊長紐亞可在沒受罰風險下戴上彩虹臂章作賽，以示支持反歧視及同性戀等性小眾，但國內仍然不滿德國足總妥協。

一間大型連鎖超市率先即時抽起對德國足總的廣告贊助，稱公司支持多元，不能接受國際足協的決定，所以要劃清界線，其他贊助商包括Adidas、漢莎航空亦表態反對。

美國國務卿布林肯在多哈會見卡塔爾外長時亦提及事件，稱不應強迫球員要在比賽和維護價值觀之間作出選擇。

國際足協官網，有列出准許球員在決賽周賽程不同階段，佩戴宣揚不同訊息的臂章，包括一款黑色底的反歧視臂章，反對性傾向、種族等各種歧視，英格蘭隊長哈利簡尼在首戰戴上這款取代彩虹臂章。