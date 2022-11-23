中國與部分南太平洋島國舉行警務對話

【有線新聞】中國與部分南太平洋島國首次舉行「執法能力與警務合作視像對話」。

公安部部長王小洪與所羅門群島國家安全與懲戒部部長維科主持會議，斐濟、湯加等亦有警務高層與會。中方指希望提升島國執法能力，共同推動經濟社會發展。據報至少兩個島國沒有派代表出席會議，另外只看到斐濟派部長級官員出席。中方指與島國的合作公開透明，願以開放態度，與發達國家在南太平洋島國地區合作。