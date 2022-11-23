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世界盃｜德國賽前「掩口」合照　抗議FIFA禁球員戴彩虹臂章

【有線新聞】德國國家隊球員在迎戰日本的世界盃分組賽開賽前合照時，全體掩著口部，以示抗議國際足協禁止球員戴彩虹臂章，多名球員又穿上有彩虹裝飾的球鞋。
德國足總稱這樣並非政治表態，而是人權不容妥協退讓，禁止臂章有如噤聲，球證則檢視隊長守門員紐亞的臂章，確保符合規定。
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