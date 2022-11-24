金與正批美韓對朝施加制裁打壓

【有線新聞】北韓領袖金正恩妹妹金與正警告，美國和南韓愈是考慮對朝施加制裁打壓，平壤的敵意和憤怒只會愈大。

朝中社報道，勞動黨中央委員會副部長金與正斥責南韓外交部惹是生非，將北韓行使自衛權說成挑釁，並考慮對北韓施加單邊制裁，形容南韓是「美國的走狗」，警告南韓不要妄想可以通過無用的制裁，擺脫目前的危險局面。又稱難以理解南韓國民坐視放任總統尹錫悅不斷製造危機政權，又稱文在寅在任時，至少首爾不是他們的目標。