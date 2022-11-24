陳茂波專訪｜「共同投資基金」吸引企業來港　不為回報率訂硬指標　投資失敗非政府「埋單」

【有線新聞】繼續司長專訪系列，施政報告提出設立「共同投資基金」，財政司司長陳茂波表示新基金並非追求最高的財政回報，還要視乎社會及經濟效益。

今年《施政報告》提出設立「共同投資基金」，由政府主導投資策略企業。財政司司長陳茂波在專訪中表示，政策公布後不少企業主動與政府聯絡，他認為在高度競爭的環境下，有必要主動吸引企業來港發展，又指新基金與鄰近地區追求最高回報收益的主權基金不能相提並論。

財政司司長陳茂波：「我都是投與香港相關的產業發展，或經濟發展的企業與競爭力有關的企業，看它創造多少就業。除了財政回報，我們更加重要同時視乎整體經濟及社會效益，我不會拿錢投資世界其他地方，與我們沒直接、間接關係的企業。」

他強調不是不求回報，但不會為回報率等訂下硬指標，陳茂波：「不會只看財政回報，亦不一定最高財政回報，因為對整個社會而言，我們要看長遠點，看短期財政回報未必是最合適，我要看企業是哪個產業，有些產業特別是前期的投資期較長，若要求短的回報（期），意義不大。（萬一投資失敗，政府是否有機制問責？）我們在談共同投資，所以不是政府「埋單」，任何一個機構來設立都有相當的投資，我估計很多情況下，企業的投資遠較政府多。即使如此，會否有一些結果失敗呢？難免，沒人知。」

至於早前全球第二大加密貨幣交易所FTX宣布破產，再次引起市場對虛擬資產的監管憂慮，陳茂波認為，即使市場充斥負面消息，不代表背後技術不值得發展，陳茂波：「無可否認虛擬資產是金融科技創新當中一個大勢所趨，亦會繼續，若我們要擁抱，同時要小心考慮對投資者、對金融穩定的影響。對反洗黑錢的影響一定要放在合適的監管框架當中，它的運作不容易，有太多古靈精怪事。」

陳茂波表示，相關監管框架將由金管局及證監會等跨金融機構共同製定，但就未有透露何時會公布。