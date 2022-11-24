的士加價不足半年　業界擬再申請落旗加六元　稱因審議程序長

【有線新聞】的士今年七月起加價，落旗加3元至27元。不足半年，業界打算再向運輸署申請加價，初步計劃落旗加6元。

的士車行車主協會永遠會長吳坤成：「因為上次我們加價，政府五年才回覆，我們申請六元、兩毫兩毫的加幅，最後減了少了一半。通脹各方面成本上升，大家統籌好數字，因應我們經營成本，短期內會向運輸署申請加價。如果你申請加價，不是今天申請明天就加，向運輸署遞紙申請加價，政府才開始做問卷調查，拿了所有數據才交資料，交資料定了數目才會到行會，行會先定立後審議才批我們加價，一般程序是很長，可能是兩三年。