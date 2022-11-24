返回
按輸入鍵開始搜尋

網上披露臨時工資料稱永不錄用　48歲中介涉起底被捕

【有線新聞】一名中介與臨時工發生糾紛後，在網上披露對方資料，涉嫌起底被捕。
該名48歲中介向一名兼職工作人士，提供不同食肆的臨時工，上月二人因為發放薪金及工作編配的事發生糾紛。之後有人在即時通訊軟件向他人發布事主的個人資料，包括中英文姓名、手提電話及身份證副本，見到事主的照片，並註明永不錄用。中介涉嫌違反個人資料私隱條例被捕，獲准保釋候查。
上一條影片 壹傳媒用地欺詐案｜黎智英、黃偉強罪成　官指科技園損失金額影響最終判刑
下一條影片 研究指新型肺炎患者「生蛇」風險高五倍　孔繁毅籲50歲以上人士接種預防針
客戶服務