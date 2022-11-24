網上披露臨時工資料稱永不錄用　48歲中介涉起底被捕

【有線新聞】一名中介與臨時工發生糾紛後，在網上披露對方資料，涉嫌起底被捕。

該名48歲中介向一名兼職工作人士，提供不同食肆的臨時工，上月二人因為發放薪金及工作編配的事發生糾紛。之後有人在即時通訊軟件向他人發布事主的個人資料，包括中英文姓名、手提電話及身份證副本，見到事主的照片，並註明永不錄用。中介涉嫌違反個人資料私隱條例被捕，獲准保釋候查。