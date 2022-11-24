i-Cable
HOY TV
CABLE TV
新聞
財經
生活
新聞
財經
生活
有線會員專區
娛樂
劇集
體育
賽馬
電視節目表
搜尋
返回
按輸入鍵開始搜尋
i-Cable
2022年11月24日
港聞
新聞資訊
網上披露臨時工資料稱永不錄用 48歲中介涉起底被捕
【有線新聞】一名中介與臨時工發生糾紛後，在網上披露對方資料，涉嫌起底被捕。
該名48歲中介向一名兼職工作人士，提供不同食肆的臨時工，上月二人因為發放薪金及工作編配的事發生糾紛。之後有人在即時通訊軟件向他人發布事主的個人資料，包括中英文姓名、手提電話及身份證副本，見到事主的照片，並註明永不錄用。中介涉嫌違反個人資料私隱條例被捕，獲准保釋候查。
上一條影片
壹傳媒用地欺詐案｜黎智英、黃偉強罪成 官指科技園損失金額影響最終判刑
下一條影片
研究指新型肺炎患者「生蛇」風險高五倍 孔繁毅籲50歲以上人士接種預防針
客戶服務
熱門
百億跨灣大橋將啟用 記者發現橋墩裂縫、螺絲移位 工程師：理論上不該收貨
屯門藍地貨車翻側 女乘客拋出遭車身壓斃 司機涉危駕致死被捕
文具店老闆聲稱被盜竊公開個資相片 貴州女童疑不堪壓力跳樓亡
洗衣機7大使用常犯錯誤 儲滿一機才洗超錯 做漏一步衣物越洗越髒
一線搜查｜蛋撻王港鐵運撻皮無遮掩 事件曝光後店方道歉：我們錯了 網民拒領情