運動員遇播錯國歌須循指引示意更正或離場　王敏超：保障運動員可出賽

【有線新聞】港協暨奧委會向體育總會簡介參賽時發現播錯國歌的指引，運動員如果沒示意更正或離場，總會會被罰停資助，義務秘書長王敏超說指引保障運動員，否則政府抽走體育資助對運動員不公平。

出席新指引簡介會的有300多名體育總會代表，包括香港欖球總會，早前欖球隊在南韓比賽遇上播錯反修例歌曲做國歌，觸發今次訂定指引。

香港欖球總會行政總裁麥偉彬：「我覺得指引很實用，以及我覺得很直接執行，我不相信會對運動員構成壓力，我覺得運動員明白尊重國歌的重要性，所以我覺得是合理的。」

指引列明運動員如果發現主辦方播錯國歌、升錯區旗或沒恰當升區旗，要用雙手做出「T」字手勢示意反對，要求暫停和立即更正，否則要離場，違反指引的體育總會可能會被政府暫停津貼或資助。

港協暨奧委會義務秘書長王敏超：「一直都是保持體育與政治不掛勾，但今次事件某程度違反這大原則，所以那麼重要。政府抽走整項資助，這樣長遠而言更加對運動員不公平，我們希望所有事情處理好，就是為了保障運動員將來一直可以繼續出賽。」

不過，早前迪拜的欖球世界盃外圍賽播國歌時，字幕寫錯同一首反修例歌曲的歌名，運動員或者總會是否要負責？ 王敏超：「很多其他畫面出現，根本他們都不知，你如何懲罰他們呢？而且甚至情況是奧委會未必做到，因為可能涉及播映權或播映商，讓他們負責。」

一旦有體育總會違反指引，誰人判斷如何懲罰，王敏超沒正面回應，只是說要視乎不同情況。