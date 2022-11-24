英國主要機場將引入3D掃描器檢查行李　兩年後有望逐步取消攜帶液體等限制

【有線新聞】英國準備在全國主要機場引進3D立體掃描器檢查旅客行李，據報現時對手提行李攜帶液體和手提電腦的限制，亦有望在兩年後逐步取消。

美國多個機場現時正使用這類3D立體掃描器檢查旅客的手提行李，技術跟醫院所用的電腦掃描近似，相比2D掃描，行李影像會更清晰且可以旋轉，能更仔細檢查。

英國倫敦希斯羅、蓋特威克機場及伯明翰機場都相繼引進了同類3D掃描器試驗，《泰晤士報》報道，運輸部門知會全國主要機場要在2024年中前引入3D掃描器，預料聖誕節前正式對外公布。

新安檢設備亦為旅客帶來好處，就是手提行李攜帶物品的限制可望取消。目前規定手提行李中的液體及化妝品不得超過100毫升，瓶子需放在指定大小的透明膠袋內，過安檢時這些液體及手提電腦需由行李中取出檢查，預計屆時這些限制都會逐步取消。

在現行安檢規定下，不少旅客因沒有把液體或手提電腦拿出來，或盛載的液體超過限制，拖長了安檢時間，令旅客大排長龍；英國自2006年起入引這些限制，當年搗破有恐怖分子懷疑把爆炸品裝入汽水罐，企圖帶上多架客機引爆。

前首相約翰遜曾承諾，今年底前全面在機場引進3D掃描器，但受疫情影響，出入境旅客大減而令計劃押後。