復必泰二價疫苗料下月初供市民接種　不適合用作第一至三針

【有線新聞】復必泰二價疫苗數日內抵港，預計下月初供市民接種。

醫衞局說，打了3針的市民可以選擇二價疫苗作為第4針，根據藥廠建議，這款疫苗不適合用作第一至三針，局方建議50歲或以上市民、需要出入高風險場所的成年人，及免疫力較弱的青少年接種。

如果市民打了3針又曾經感染就不用接種第4針，不過二次感染都只會視為打了一針。