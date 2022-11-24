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復必泰二價疫苗料下月初供市民接種　不適合用作第一至三針

【有線新聞】復必泰二價疫苗數日內抵港，預計下月初供市民接種。
醫衞局說，打了3針的市民可以選擇二價疫苗作為第4針，根據藥廠建議，這款疫苗不適合用作第一至三針，局方建議50歲或以上市民、需要出入高風險場所的成年人，及免疫力較弱的青少年接種。
如果市民打了3針又曾經感染就不用接種第4針，不過二次感染都只會視為打了一針。
上一條影片 一期一匯 24/11/2022
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