世衛轉指引　倡早產嬰交母親貼身照顧不入保溫箱　「袋鼠式護理」減夭折風險

【有線新聞】世衛發布新指引，建議早產嬰出生後毋須入保溫箱，馬上開始「袋鼠式護理」，跟媽媽有直接肌膚接觸有助降低夭折風險。

初生嬰兒伏在媽媽胸前沒任何衣物阻隔，讓母嬰長時間肌膚接觸，可以為寶寶保暖，穩定其心跳及呼吸，亦可以增進母嬰感情，更易餵哺母乳。這種照顧方法又稱為「袋鼠式護理」，不只令足月寶寶更健康，對早產寶寶的生存亦有幫助。

不過世衛以往的指引，始終認為早產寶寶出世後，應該先在保溫箱護理3至7天，然後才交給媽媽貼身護理，但今年5月世衛專家一份研究挑戰舊有看法，研究涉及近三千個早產寶寶，比較袋鼠式護理的時機，結果發現如果根據舊指引，寶寶先放保溫箱後再以袋鼠式護理，早產寶寶死亡率較只用保溫箱下降四成；如果一出生就開始袋鼠式護理，早產寶寶死亡率下降六成半，夭折情況更少。

世衛採納這個結果，在11月中發表新指引，早產寶寶的袋鼠式護理愈早愈好，建議一出生就馬上開始無需經過保溫箱階段，早產後不將母嬰分開，對寶寶生存機會最有保證。