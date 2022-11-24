涉半年前酒駕剷路撞傷途人　警員被控危駕等三罪　周五提堂

【有線新聞】警方落案起訴一名男警員，今年5月酒後駕駛撞傷一名途人，涉嫌危險駕駛，引致他人受嚴重傷害。

案發在今年5月28日清晨，一名26歲男警員駕駛私家車，在長沙灣元州街及昌華街交界失控剷上行人路，撞傷一名32歲男途人。

該名男警員酒精測試超標，事隔半年警方落案起訴他酒後駕駛、危險駕駛引致他人受嚴重傷害，及使用殘缺車輛三項控罪，案件星期五在九龍城裁判法院提堂。