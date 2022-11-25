i-Cable
HOY TV
CABLE TV
新聞
財經
生活
新聞
財經
生活
有線會員專區
娛樂
劇集
體育
賽馬
電視節目表
搜尋
返回
按輸入鍵開始搜尋
i-Cable
2022年11月25日
港聞
新聞資訊
過去一周最少五童確診後併發多系統發炎綜合症 關日華認為有兒童群組爆發
【有線新聞】港大兒童及青少年科臨床名譽副教授關日華說，過去一個星期有至少5名小朋友確診新型肺炎後併發多系統發炎綜合症，認為兒童間有小群組爆發。
港大兒童及青少年科臨床名譽副教授關日華：「早前香港通報了70個個案，我還以為這情況已一度回落，不會再見到，但這星期香港通報了5至6個個案，我擔心這情況會再死灰復燃，亦顯示兒童群組應有新冠病毒感染小爆發，呼籲各位家長不要猶疑，盡快帶小朋友接種新冠疫苗。」
上一條影片
日本東京Outlet｜幕張／木更津／御殿場6大Outlet掃貨攻略 品牌＋交通懶人包
下一條影片
弘大10間高CP酒店2022｜30秒到車站 露台私人浴池＋天台酒吧＋奢華浴缸｜附交通方法
客戶服務
熱門
百億跨灣大橋將啟用 記者發現橋墩裂縫、螺絲移位 工程師：理論上不該收貨
屯門藍地貨車翻側 女乘客拋出遭車身壓斃 司機涉危駕致死被捕
一線搜查｜蛋撻王港鐵運撻皮無遮掩 事件曝光後店方道歉：我們錯了 網民拒領情
洗衣機7大使用常犯錯誤 儲滿一機才洗超錯 做漏一步衣物越洗越髒
Visit Japan Web最新版本使用教學 填完入境日本可快速通關｜附實體卡填寫方法