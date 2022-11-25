過去一周最少五童確診後併發多系統發炎綜合症　關日華認為有兒童群組爆發

【有線新聞】港大兒童及青少年科臨床名譽副教授關日華說，過去一個星期有至少5名小朋友確診新型肺炎後併發多系統發炎綜合症，認為兒童間有小群組爆發。

港大兒童及青少年科臨床名譽副教授關日華：「早前香港通報了70個個案，我還以為這情況已一度回落，不會再見到，但這星期香港通報了5至6個個案，我擔心這情況會再死灰復燃，亦顯示兒童群組應有新冠病毒感染小爆發，呼籲各位家長不要猶疑，盡快帶小朋友接種新冠疫苗。」