612基金案｜六人未申請社團註冊罪成　何韻詩、陳日君等五人罰款4,000元

【有線新聞】天主教香港教區榮休主教陳日君樞機等612基金信託人及秘書，未有為基金註冊，違反《社團條例》，裁判官指六人都有責任提出註冊，裁定全部人罪成，判罰款2500至4000元。

何韻詩、立法會前議員吳靄儀、何秀蘭、陳日君樞機等612基金信託人離開法院時說，會研究判詞再決定下一步如何做。吳靄儀：「這場官司的結果是關乎社會很多其他人士、或者團體或預備組織、或預備一起做一些東西的人，他們的待遇、處境會是怎樣，對他們是很重要的。第二、對於香港社團條例、對於香港人的結社自由是非常重要，在這個案件，其實有很多很多的法律問題，我們希望仔細研究判詞後決定下一步如何做。」

他們連同許寶強及基金秘書施城威被控在2019年7月至2021年10月期間，沒有在指明時限內遵從社團條例，為612基金申請註冊或豁免，早前否認一項傳票控罪。

裁判官嚴舜儀裁決時指，社團條例非常清晰，沒有在一個月內提交資料註冊，即屬犯罪、是持續性罪行，而基金是條例內包含的組織，每名幹事都有責任提出註冊。

她又指控方毫無合理疑點下，證明612基金是以基金模式運作的社團 ，六人都有權力審批基金，雖然五名信託人權力較大，但考慮到施城威身為秘書、司庫，亦有權批申請，裁定全部被告罪成。

裁判官指基金不是小型組織，違規時間不短 ，判五名信託人罰款4,000元，考慮到基金秘書施城威較遲加入，判罰2,500元。