英國下令敏感建築停止安裝中國製監控鏡頭　考慮拆除現有相關設備

【有線新聞】英國政府以安全威脅為由，下令在政府敏感建築停止安裝中國企業製造的監控鏡頭，並會考慮拆除現有相關設備。

英國前衛生大臣夏國賢去年因閉路電視片段外洩被揭發婚外情，據報當時他辦公室裝設的閉路電視是中國企業海康威視製造，事件引發對私隱的安全憂慮。報道指，目前大多數公共機構都使用海康威視或另一間中國企業大華所製造的監控鏡頭。內閣辦公室下令，基於安全威脅指示各部門停止安裝受中國國家情報法約束的公司所製造的「視像監控系統」，同時要求將現有相關設備與核心網絡中斷連接，並考慮徹底移除。

中國國家情報法規定，受約束的公司必須支持、配合和協助國家情報工作。蘭開斯特公爵領地事務大臣杜永敦向國會發書面聲明，稱當局審視了政府物業安裝這些閉路電視的潛在安全風險後，認為基於英國目前的威脅，及有關系統的能力和連接性不斷提升，需要加強管制。

又指安全問題一直是政府敏感地點的重中之重，正採取行動防止任何安全風險變成實際問題，敦促官員考慮其他非敏感地點是否要仿效做法。

海康威視回應稱將其公司描述為對國家安全的威脅是絕對錯誤，稱公司無法將最終用戶的數據傳送給第三方，亦不會管理數據庫和出售雲端，強調他們的監控鏡頭符合英國法規和嚴格的安全要求。