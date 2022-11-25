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2022年11月25日
兩岸國際
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聯合國人權理事會通過成立調查團 調查伊朗示威人權狀況
【有線新聞】聯合國人權理事會召開特別會議，通過對伊朗成立調查團。
決議指調查團將負責調查伊朗今年9月中爆發示威以來被指違反人權的狀況，並搜集及保存證據、接觸伊朗政府、相關人權組織及公民社會等，並向人權理事會報告結果，促請伊朗全面合作。
中國代表對決議提出修訂，指決議草案未提及國內發生的暴力事件對人權的威脅，要求刪除成立獨立國際調查團的部分，指伊朗並沒有同意這樣做，明顯是政治化和雙重標準，但修訂遭到否決。
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