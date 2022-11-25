人大選舉提名期　九龍社團徐莉、保良局主席陳正欣報名　雷添良爭取連任

【有線新聞】港區人大選舉，九龍社團聯會理事長徐莉提交逾100張提名參選，年屆68歲的現任人大雷添良爭取連任，說人大未必有「七上八落」規定。

第一次參選的九龍社團聯會理事長徐莉拿住百多張提名，是下限所需15張提名的7倍多，人大常委譚耀宗都有提名她，九龍社團聯會理事長徐莉：「約118人選委提名表，九龍社團聯會是九龍的基層團體，我們應該在全國平台希望有位代表，主要希望將國家政策、信息，能夠傳遞到香港，更好地服務地區和居民。」

保良局主席陳正欣亦拿表參選，陳正欣：「我無代表任何團體，希望我可以幫到，如果成功當選，通過這渠道幫助香港反映更多香港真正情況給國家知道。」

譚耀宗等多位年屆68歲的港區人大宣布退下火線，而68歲做了三屆人大的雷添良就爭取連任，港區全國人大代表雷添良：「今次繼續參選，是感覺到金融業、專業界別、大灣區、一國兩制的制度，我在人大平台工作多年 ，一直有跟進這些事項，好好利用這崗位，相信對香港、國家未來發展相互相利。（其實是否沒有『七上八落』的規定？）依我所知，在人大選舉未必有這個硬性規定。」

立法會議員陳振英、吳永嘉、立法會前主席范徐麗泰兒子范駿華都有到場拿參選表，據了解，有意參選的還包括「玻璃大王」李賢義的兒子、廣東省政協常委李聖潑。