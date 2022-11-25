不滿被迫簽婚前協議　河北女懷孕5月憤而墮胎、嬰屍送男家

【有線新聞】河北唐山一個懷孕5月的女子聲稱與男友談婚論嫁之際，卻被對方家人強迫她簽下不平等的婚前協議書。女子一怒之下決定墮胎，並將胎兒屍體送往男家。

「你就這個孩子你們家的，讓我簽無理條件，簽協議讓我。」「妳冷靜點，妳冷靜點啊。」「讓我簽啥協議！」「砸，讓她砸！幹啥，幹啥！」這個穿著白色外套、20歲姓王女子之所以大動肝火，是因為她和22歲男友本來已到談婚論嫁階段。片中她更已身懷六甲，但正當雙方準備婚禮前，男方家人竟然要求女方一定要簽署婚前協議書。

據網傳的這份協議書內容條款非常苛刻，包括要姓王女子主動放棄9.5萬元人民幣的禮金，男女雙方暫時不領結婚證，男方所有財產都與女方無關，若雙方離婚，女方無權過問；又指婚姻期間男方若過身，房產就由男方父母繼承，而兩人婚前婚後的財產與債務，就要各自負責。

女方非常不滿這張協議書，決定衝去男方家中破壞，其後更驚動警方到場調停。不過事件未因此平息。事隔不久，姓王女子去醫院做人工流產，打掉已經5個月大的胎兒，再將胎屍放在發泡膠箱送往男家。男方父親接獲膠箱後，當場倒地失聲痛哭。

事件很快在網絡掀起熱議。有不少網民認為，女子不滿婚前協議雖可理解，但畢竟腹中胎兒是條生命，因一時之氣打掉做法不妥；有網民就指摘男方因財失義，又指那些條款明顯對女方極不公平，男方家人無必要，將婚姻視為一場交易。