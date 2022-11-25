財委會通過搬遷鑽石山配水庫、天水圍街市建造工程　涉款逾38億

【有線新聞】立法會財委會通過搬遷鑽石山配水庫和天水圍街市建造工程，共涉款超過38億元。

由於工務小組不建議在財委會上進一步討論，財委會只用了約四分鐘便通過兩個項目，政府在文件說，將佔地4公頃的鑽石山配水庫搬到岩洞，以騰出市區土地作房屋或其他民生用途。