四月大女嬰患罕見擴張性心肌病變急需換心　母盼奇蹟：希望再抱着她

【有線新聞】一名四個月大女嬰患上罕有的擴張性心肌病變，導致心臟嚴重衰竭，急需換心。兒童醫院呼籲有嬰幼童去世的家庭，若條件合適，捐出心臟遺愛人間。

眼仔碌碌的芷希原本和其他嬰兒一樣開心健康成長，可惜一個多月大時突然食慾不振又腹瀉，還呼吸困難，送院搶救後證實患有罕見的擴張性心肌病變。

兩個月前情況轉差，現在要依賴呼吸機及強心藥，在兒童醫院深切治療部留醫，做過手術都沒有用，現在只能靠心臟移植。

由於芷希只有四個月大，難找適合的心臟，捐心的死者體重只能是4.5至13公斤，受過感染或者患有血癌這類擴散性癌症都不適合。香港兒童醫院服務主管（心臟科）倫建成：「13、14公斤以下的捐贈者腦幹死亡，在香港如此年幼的兒童死亡率很低。世界各地的記錄，小於一歲進行心臟移植數目很少，所以在香港，我很老實說，是非常困難。」

芷希家人知道機會渺茫，仍然期望有奇蹟出現，芷希母親黎太：「雖然她不懂說話，但我知道她做手術，心臟衰竭病發多次，她一關一關都捱過了，我知道她不是容易放棄的嬰兒。如果她都不放棄，我們都不會放棄。我很希望可以再次抱着她，帶她去公園，摸摸貓狗、可以看到樹木和外面的天空，這些如此簡單的事，芷希可以再次和我們一家人一起做。」

醫生說芷希情況很危急，普通細菌感染或心律不正都有機會令她出現嚴重併發症，甚至死亡，希望可以盡快找到適合的屍心。