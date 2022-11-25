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2022年11月25日
港聞
新聞資訊
勞顧會就改「4118」僱傭合約規定達成共識 總工時改為四星期計算 勞方稱消除開工不足風險
【有線新聞】勞顧會就修改「4118」僱傭合約規定達成共識，勞資雙方接受由逐星期計工時改為四星期計總工時。
勞顧會僱員代表譚金蓮：「令到剛才所說第四星期開工減少，這個問題堵塞了漏洞，令到原先一直從事工作的工友取得應得僱傭福利，不過暫時時數方面政府經濟分析數據。」
勞顧會僱員代表鄧家彪：「如果訂為72小時，其實都是朝三暮四、朝四暮三而已，只不過是計算方式有變，總時數門檻不變。我們認為既然難得30多年都未修例，修例一定要有改善，讓市民打工仔認為門檻低了，更多人享受勞工法例下的福利。」
勞顧會僱主代表于健安：「始終都會增加營運成本，我們會回去探討哪一個方案較好、會員哪些接受。」
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