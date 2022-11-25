美廠商研新自動車AI　貨車爆胎識「救車」　可維持平衡兼安全停車

【有線新聞】如果一架自動車突然爆胎，人工智能司機懂不懂應對？美國有廠商以自動貨車示範，就算行駛中突然爆胎，駕駛系統一樣懂得自動「救車」，具備相當的應變能力。

駕車突發危機之一是爆胎，尤其是重型車。忽然爆胎輕則失控切線，重則整架翻側，就算是經驗老到的司機也未必成功「救車」。如果不是人類司機，是自動駕駛又怎樣？自動車靠鏡頭及雷達避車避人，反應很快，但如果本身忽然爆胎，人工智能司機懂不懂應付？

美國一間專攻自動貨車的廠商示範最新的應變技術，貨車在自動行駛途中，其中一條輪胎突然爆裂，系統馬上自動扭軚「救車」，一邊防止翻側，一邊停車，結果不只沒翻車，甚至沒切線。表面看起來很輕鬆，其實背後人工智能做了很多，首先是每秒10次監測全車過千項數據；爆胎後，人工智能根據數據變化，十分一秒內可判定是爆胎，然後自動切換成「救車模式」，根據貨車爆胎後的物理性質扭軚維持平衡兼安全停車。

貨車司機行車時間長，加上千篇一律的公路，很易打瞌睡，所以貨車自動化一直有需求，但反過來重型車輛一旦出事對其他車與人威脅更大，所以自動貨車的安全技術被視為重中之重。