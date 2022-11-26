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2022年11月26日
港聞
新聞資訊
彩雲邨私家車起火無人傷
【有線新聞】彩雲邨有私家車起火，無人受傷。
從網上片段見到，私家車起火後，火勢猛烈，不斷冒出濃煙，車頭嚴重燒毀。
凌晨4時許，私家車沿清水灣道往西貢方向駛至彩雲邨對開，私家車車頭起火；消防開動一條喉將火救熄，正調查起火原因。
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