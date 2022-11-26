林定國專訪｜稱廿三條「遲交功課」　因需時研他地案例　外籍法官准審司法覆核案

【有線新聞】政府較早前在立法議程抽起《基本法》23條立法，律政司司長林定國說是因為要時間研究其他地方的例子，不想做「井底之蛙」；他又說現時《基本法》沒有限制外籍法官審理某類案件，若要修改必須要深思熟慮。

林定國在專訪與我們跟司法改革，說要「讓人民感受到公平正義」。對於有建制派建議敏感的案件，例如《國安法》及司法覆核不要讓外籍法官審理，他說大家要看《基本法》。

林定國：「關於法官問題，《基本法》不是沒有說，它指明了有兩位法官需要國籍或居留權限制，就是終審法院及高等法院首席法官。除了這兩位外，沒有這方面的限制，這是深思熟慮的安排。我想任何人都會相信法官認真對待誓言，就是要效忠中華人民共和國香港《基本法》。行政長官可以指定現任法官中，哪些可以處理國家安全案件，已經就着國安這特別性質的案件有特別安排。」

林定國：「（但一些司法覆核案件呢？是否可以與建制派議員說沒有可能，不會限制外籍法官審理司法覆核案件？）現在《基本法》沒有這個限制，除非有人提出要修改《基本法》，這是重大問題，有甚麼理據？要深思熟慮。任何討論的出發點，都要由這麼重要的憲制性文件作出發點。（你自己有沒有立場去修改《基本法》？）我未有機會去成熟思考這問題，如果要談立場是不成熟的講法。」

有議員建議成立有外界人士參與的量刑委員會統一判刑標準，林定國說根據《基本法》，司法機關有獨立審判權，現有機制已經可以確保判刑的穩定性。至於政府較早前從立法議程抽起《基本法》23條立法，林定國重申要多些時間研究各地的例子，「（是否覺得暫時沒有迫切性、要立刻做？）不能這樣說，1997年7月1日回歸就已經開始應該要做，我曾經說這是一份遲交的功課，今天都未交，不是說遲了交、明天就拿一份東西出來，不可以這樣。不同國家都不斷優化或修改他們的國家安全法律，當然我們不能做井底之蛙，都要看看別人如何處理自己的國家安全問題。」

旁邊的澳門正在計劃修訂《國安法》，將未有條件做刑事調查，但有跡象參與國安犯罪的人限制出境五天，香港是否會借鏡？林定國說凡事參考，盡量集思廣益，「（現在這份功課做了多少成？）很難這樣量化回答你，但如果我們能夠交功課，一定會跟大家說。」

他說希望這項重要的憲制法律應對到未來的需要，不用經常修改才可以確立權威。