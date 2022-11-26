首宗19年理大突圍案　六人裁暴動罪成

【有線新聞】19年理大衝突，6人逃出理大後在科學館被捕，全部被裁定暴動罪成。

這是首宗涉及理大內示威者案件，6名被告，16至21歲，被控在2019年11月17、18日在理大暢運道與科學館道一帶連同其他人參與暴動，他們在11月17日身處理大內，到翌日早上逃離，進入科學館後被捕。