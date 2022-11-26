李夏茵專訪｜稱內地防控聞名「謹慎」　個案雖升抵港限制照舊：倘爆發根本不能離開小區

【有線新聞】本港確診數字有上升趨勢，醫務衞生局副局長李夏茵在本台節目《有理有得傾》說，目前不適合再放寬防疫措施，否則火上加油；又指即使內地疫情升溫，但只要當地管控夠嚴，就沒需要收緊內地來港的限制。

確診數字上升到八千多、九千宗，比月初多一倍，醫衞局副局長李夏茵預計仍未到頂，暫時不會放寬防疫措施。李夏茵：「再放寬的話，只不過就像加更多油到火上面，再燒得猛烈一些，我們覺得應該要緩和速度。為何我們可以有空間調節速度？如果我們放寬太快，連這個空間都沒有。坊間有人說『其實我都不害怕』，那如果你年輕又接種了四劑疫苗、行得走得，你是不用害怕，不過我想請你們好好照顧家中老人及小朋友，他們未必能像你們這般強壯。」

她說最近看到有些市民鬆懈，所以要提醒大家戴好口罩。李夏茵：「本地權威專家又或者美國專家都表明戴口罩、接種疫苗、去測試是最有效可以防疫的方法。（記者：是否需要提醒同事、上司外訪時都需要戴好口罩？因為看到有時沒戴口罩都有確診。）其實有些國家已經除下口罩，有些國家疫苗接種率已經很高，所以他們覺得可以這樣做，可能在禮節上，去外訪要尊重其他國家及地方。」

現時從內地入境人士，沒黃碼限制、核酸檢測只須做一次，比外地入境的限制寬鬆，李夏茵說不用收緊。醫衞局副局長李夏茵：「（記者：以往的說法是內地風險低，但現在大家都看到內地疫情，例如廣東省都有不少（確診），會否收緊？）內地防控措施以謹慎聞名，他們小區有爆發，根本市民不能夠離開小區，所以相對風險很低。內地來港而真的發現確診，其實那個百分比是0至0.04%，一般從海外抵港（發現確診）的百分比是4至5%、其實有100倍，沒必要收緊從內地入境的要求。」

另一樣被批評不公平的是「團進團出」的黃碼遊客可以進入指定餐廳，其他黃碼人士就不可以，李夏茵說將來可以考慮統一，但表明事前要做很多工夫。