天文台開放兩天已額滿　冀教育公眾早預警極端天氣　市民稱長知識

【有線新聞】天文台一連兩日開放，希望加深市民對氣候變化的認識。

天文台總部這塊草地叫「氣象觀測坪」，擺放了雨量計、測風儀等。這間那麼像茅屋的，入面放置了兩套溫度計，棚頂擺放棕櫚葉及竹蓆阻隔太陽照射、雨水及大風，目的是記錄天文台總部的正式溫度。

陳太：「平時不會接觸到，自己不會知道平時是如何量度雨水，颱風來的時候是如何發現。」柯先生：「這個氣球頗有趣，經常看到放上天空，測量上面的空氣溫度或濃度，都頗特別。平時不常見的信號，例如新界北部水浸警告，很少會發出，但我認識多了這個信號，知道是甚麼意思、何時才可以發出。」

天文台兩年多沒有舉辦過實體開放日，台長鄭楚明都特地出來打招呼，還遇上這位想來看「風球」的小朋友。Tayo：「我的綽號是鴿鴿，因為我出生時碰上天鴿（襲港）。」

極端天氣越來越多，開放日都以「早預警、早行動」為主題，透過展板及互動遊戲，加深市民對氣候變化的認識。天文台科學主任沈志泰：「大家都知道氣候變化對我們的影響越來越大，大家可能今年夏天都親身感受到，所以希望在這方面做多些公眾教育，讓大家知道平時有甚麼行動可以做來減緩氣候變化。」

開放日這個周末一連兩日舉行，不過入場券已經派完。沒有入場券的話，可以上天文台網站用虛擬方式參觀。