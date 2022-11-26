伊朗南部和西部地區再爆示威 軍隊加強鎮壓

【有線新聞】伊朗全國反政府示威持續，當局加強打壓。

網上流傳片段，南部城鎮扎黑丹周五爆發示威，有俾路支人上街，高叫俾路支人支持庫爾德人的口號，街上傳出爆炸聲和槍聲。涉嫌違反頭巾令庫爾德女子拘留期間死亡，觸發的反政府示威已持續兩個多月，在少數民族聚居地區尤其激烈。官方傳媒報道，當局調派伊斯蘭革命衛隊，前往西部及西北部庫爾德人聚居地區部署。最高領袖哈梅內伊讚揚隸屬革命衛隊的民兵，不惜犧牲性命以保護市民。傳媒估計反政府示威以來，超過500人死亡，其中50幾人是保安部隊人員。