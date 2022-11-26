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2022年11月26日
港聞
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黎智英案准聘英大律師 譚耀宗稱違國安法原意 人大有責任釋法
【有線新聞】律政司覆核黎智英獲准聘用英國御用大律師在國安法案抗辯，終審法院星期一裁決。全國人大常委譚耀宗說聘用海外律師違反國安法原意，人大常委會有責任釋法。
全國人大常委譚耀宗：「（記者：現在司法程序尚未完結，這個時候說要人大釋法，會否擔心令人覺得向終審法院施壓、打開口牌？）我只是表達我自己的看法，因為我有參與人大常委相關的立法，我很明白當初的立法原意。這個法例我們用中文起草，英文只是用來參考，所以由一些不懂中文的人、外國人為這個中國的國家安全案件進行辯論，參與其中，我們覺得不合適的。」
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