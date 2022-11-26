教廷對中方任命江西輔理主教感錯愕及遺憾

【有線新聞】梵蒂岡教廷指，中國違反雙方任命主教的協議。

中國天主教網站日前報道，經江西省天主教教務委員會同意，並報中國天主教主教團批准，江西教區舉行了儀式，彭衛照就任輔理主教。56歲的彭衛照原本是教廷任命、不獲中方承認的江西餘江教區的地下主教。

教廷稱對此次任命感到錯愕及遺憾，並不獲梵方承認，亦不符合現有的梵中對話精神；希望不會再有同類情況，正等候中方及時溝通，重申繼續互相尊重地對話的全面意願。