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2022年11月26日
體育
新聞資訊
世界盃C組 波蘭2比0挫沙特阿拉伯
【有線新聞】世界盃C組，波蘭贏沙特阿拉伯2比0。
施連斯基39分鐘接應利雲度夫斯基傳送，替波蘭先開紀錄。首仗爆大冷反勝阿根廷的沙特，完半場前補時階段搏得12碼，但艾杜沙尼主射被施捷斯尼救出。
換邊後直至最後8分鐘，利雲度夫斯基把握對方後防失誤擴大比分，亦是這位波蘭隊長個人歷來第一個世界盃決賽周入球，繼首仗與墨西哥互交白卷之後，波蘭保持不敗，壓軸對阿根廷，沙特就鬥墨西哥。
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