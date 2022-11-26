國台辦：反映求和平穩定、過好日子主流民意

【有線新聞】在北京，國台辦指九合一選舉結果，反映台灣求和平穩定的主流民意。

國台辦稱，注意到這次選舉結果反映島內「求和平、求穩定、要過好日子」的主流民意，將繼續團結廣大台灣同胞，共同推動兩岸關係和平發展、融合發展，增進兩岸同胞福祉，堅決反對台獨分裂和外部勢力干涉，共創中華民族偉大復興的光明未來。