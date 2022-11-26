i-Cable
HOY TV
CABLE TV
新聞
財經
生活
新聞
財經
生活
有線會員專區
娛樂
劇集
體育
賽馬
電視節目表
搜尋
返回
按輸入鍵開始搜尋
i-Cable
2022年11月27日
兩岸國際
新聞資訊
國台辦：反映求和平穩定、過好日子主流民意
【有線新聞】在北京，國台辦指九合一選舉結果，反映台灣求和平穩定的主流民意。
國台辦稱，注意到這次選舉結果反映島內「求和平、求穩定、要過好日子」的主流民意，將繼續團結廣大台灣同胞，共同推動兩岸關係和平發展、融合發展，增進兩岸同胞福祉，堅決反對台獨分裂和外部勢力干涉，共創中華民族偉大復興的光明未來。
上一條影片
卡塔爾多哈世盃主場館附近地盤火警未造成傷亡
下一條影片
蛀牙｜咖啡原來超傷牙 牙醫點名6種食物易蛀牙 這種水果是幫兇
客戶服務
熱門
百億跨灣大橋將啟用 記者發現橋墩裂縫、螺絲移位 工程師：理論上不該收貨
不滿被迫簽婚前協議 河北女懷孕5月憤而墮胎、嬰屍送男家
一線搜查｜蛋撻王港鐵運撻皮無遮掩 事件曝光後店方道歉：我們錯了 網民拒領情
Visit Japan Web最新版本使用教學 填完入境日本可快速通關｜附實體卡填寫方法
確診者支援懶人包｜隔離物資申請、$5000津貼、免費抗疫的士預約、23間指定治療診所